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Легендарный актер индийских фильмов Раджкумар Коли умер в 93 года

Легенда Болливуда Раджкумар Коли умер в возрасте 93 лет
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Фото: youtube.com
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Актер и легенда Болливуда, индийский актер Раджкумар Коли умер в возрасте 93 лет. Об этом 24 ноября сообщает издание Hindustan Times.

По данным газеты, смерть артиста, которого очень любили в СССР, наступила в результате сердечного приступа, когда он утром пошел принимать душ.

«Когда через какое-то время Коли не вышел из ванной комнаты, его сын Арман сломал дверь и обнаружил своего отца лежащим на полу. Раджкумара сразу же доставили в больницу, где позже врачи констатировали его смерть», — отмечает издание.

Раджкумар Коли родился в 1930 году. Свою карьеру он начинал в качестве режиссера в 1963 году. Позже, с 1969 года, стал сниматься в кино как актер. Как режиссер он является создателем фильмов «Кобра» (1976), «Неведомый враг» (1979), «Коронация», «Двадцать лет спустя», «Враг народа». Свой последний фильм, «Проклятие», Коли снял в 2002 году. Сын Раджкумара Арман также снимался в фильмах своего отца.

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