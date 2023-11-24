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В Турции назвали причину активизации по закупке истребителей Eurofighter

Yeni Şafak: Турция активизировалась по закупке Eurofighter из-за действий США
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Фото: REUTERS/Borja Suarez
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Анкара активизировала переговоры по закупке истребителей Eurofighter, поскольку Военно-воздушные силы (ВВС) Турции столкнулись с острой необходимостью структуры сдерживания после отправки США своих авианосцев в Восточное Средиземноморье. Об этом 24 ноября пишет турецкая газета Yeni Şafak.

«Учитывая, что США направили свои авианосцы в Восточное Средиземноморье в связи с возникновением проблемы сектора Газа, для турецких ВВС возникла острая необходимость иметь структуру сдерживания и готовности к выполнению задач. В связи с этим при ускорении реализации проекта отечественного истребителя KAAN необходимо соблюдать баланс с готовыми закупками», — говорится в публикации.

Издание поясняет, что Анкара, которая была исключена из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за закупки российских систем ПВО С-400 и которая сейчас ведет переговоры по закупке самолетов нового поколения F-16, на этой неделе сделала еще один неожиданный шаг. В частности, в повестку был включен вопрос о закупке истребителей Eurofighter Typhoon.

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Ранее, 16 ноября, сообщалось, что Турция собирается закупить 40 истребителей Eurofighter Typhoon для усиления военно-воздушных сил (ВВС) страны. Как тогда отметил министр обороны государства Яшар Гюлер, против покупки истребителей возражает Германия, однако Великобритания и Испания, у которых планируется закупить боевые самолеты, намерены решить эту проблему.

Позже, 23 ноября, Habertürk со ссылкой на источник в турецком министерстве обороны писал, что Анкара ведет переговоры с Лондоном по вопросу приобретения Eurofighter последней модификации. Собеседник телеканала указал, что эта тема будет обсуждаться в ходе встречи министров обороны двух стран.

О намерениях Турции закупить новые самолеты сообщалось еще 6 марта. Тогда говорилось, что изначальное желание получить в ряды ВВС американские F-16 может быть пересмотрено, поскольку эти истребители могли устареть по сравнению с более современными моделями. Упоминалось о рассмотрении таких вариантов, как китайские или российские самолеты, а также европейский истребитель Eurofighter.

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