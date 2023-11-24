Велодорожки проложат в Белгороде за 88 млн рублей

В Белгороде выбрали компанию, которая займется прокладкой велодорожек в урочищах Сосновка и Пески. Контракт на благоустройство территорий достался «Белгороддорстрою». Он выполнит работы за 88 млн рублей.

Как пишет ИА «Абирег», первый участник торгов, компания «Инвест-Строй», должна была сделать велодорожки за 87,5 млн рублей при начальной цене контракта в 100 млн рублей. Однако контракт не подписали.

В итоге победителем признали второго участника аукциона. Эта же компания благоустраивает набережную реки Северский Донец за 292 млн рублей.

Ранее сообщалось, что первый этап обновления завершили в Химкинском лесопарке в Подмосковье. Рабочие обустроили свыше 4 км дорожек и тропинок. В следующем году в лесу проведут лыжероллерную трассу и велодорожки.