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В 2023 году меньше россиян столкнулись с финансовыми мошенниками

Исследование: 67% опрошенных россиян столкнулись с финансовыми мошенниками в 2023-м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Доля жертв финансовых мошенников за последний год не изменилась и остается на уровне 8%, хотя число столкнувшихся с ними россиян уменьшилось с 76% до 67%. Это следует из результатов опроса, проведенного ВТБ и банком «Открытие», с которыми ознакомились «Известия» 24 ноября.

При этом свой банк о случаях финансового мошенничества в этом году информировали 33% респондентов против 40% в 2022-м. В то же время, 7% сообщали о таких случаях в правоохранительные органы (6% — годом ранее). Однако 59% россиян не сообщили о столкновении с злоумышленниками ни банкам, ни правоохранителям (в 2022-м — 55%).

По мнению 38% опрошенных, главную ответственность за то, чтобы не терять деньги от действий финансовых мошенников, несут сами потребители. На банки основную ответственность за последствия действий аферистов возлагают 23% респондентов. Еще 17% полагают, что за потерю людьми денег в таких случаях должно отвечать государство, 9% ответивших на вопросы возлагают ответственность на правоохранителей. Кроме того, 1% респондентов считают, что за это не должен отвечать никто, 11% затруднились с ответом.

«По нашим данным, активность мошенников в отношении розничных клиентов снижается относительно прошлого периода. Такой тренд виден впервые за три года. Считаю, что тенденция продолжится, при этом атаки злоумышленников становятся более качественными, продуманными и сложными. Появились гибридные сценарии и мультибрендовые, выросло число схем с фишинговыми ссылками, по-прежнему большое количество людей теряют деньги в результате социальной инженерии», — сказал старший-вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что именно информирование банков и правоохранителей о кражах помогает финансовым организациям и ведомствам разрабатывать новые инструменты безопасности.

Кроме того, эксперты отметили, что 75% респондентов положительно относятся к идее Центробанка РФ разрешать гражданам устанавливать себе запрет на любые онлайн-операции либо ограничивать эти операции, а против таких запретов выступил каждый четвертый из опрошенных. Также отмечается высокий «рейтинг» идеи установления самозапрета на кредиты — такие ограничения поддерживают 87% опрошенных, против — лишь 13%.

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Ранее, 19 ноября, сообщалось, что, по данным МВД России, за девять месяце 2023 года доля преступлений, совершенных с применением информационных технологий, выросла до 33,3% в общем числе зарегистрированных дел. Больше всего увеличилось количество преступлений с использованием интернета — с 276,1 тыс. до 377,6 тыс. На втором и третьем местах оказались мошенничества, совершенные с применением средств мобильной связи и пластиковых карт. Их число выросло до 220,2 тыс. и 99,6 тыс. соответственно.

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