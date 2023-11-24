Нарисованные цифры

Недавно в одном из крупных российских деловых СМИ появилась статья с многообещающим названием «Аудиторы объяснили снижение доли нефтегазовых доходов бюджета». Материал для нее взят в Оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь—сентябрь 2023 г. Но читаешь вроде бы серьезный текст и понимаешь: тут ничего не объясняют, а только запутывают.

Для начала — два базовых аргумента, детали — позже. Первый: никакого снижения поступления в бюджет нефтегазовых доходов нет. «Нефтянка» России платит все больше и больше налогов в бюджет. Подчеркнем особо — речь именно о нефтяной, а не о газовой отрасли.

По данным доклада, цена нефти сорта Urals снизилась с $82,9/барр. (декабрь 2021 г. — август 2022 г.) до $55,9/барр. (декабрь 2022 г. — август 2023 г.). Иными словами, падение составило 32,6%. Теперь — внимание. По данным Минфина, в тот же период объем доходов бюджета (или, говоря напрямоту, объем изъятий из отрасли) по НДПИ на нефть и газовый конденсат сократился почти с 7,2 трлн до 5,4 трлн руб. или на 25,6%. Если разделить нефть и газ, то картина и вовсе иная.

По данным Минфина, объем собранного НДПИ за январь—октябрь 2023 г. по нефти составляет 5,99 трлн руб. План по году составляет 6,948 трлн руб. Динамика дает основания прогнозировать годовые поступления в размере 7,903 трлн руб. или 114% от плана. По газу объем НДПИ за тот же период составил 979 млрд руб. при планируемом годовом поступлении 1,246 трлн руб. Ожидаемые поступления по году 1,189 трлн руб. или 95% от плана.

Здесь важно понимать, что НДПИ напрямую зависит от мировой цены на нефть — в отличие, например, от НДД, где эта связь косвенная, зависит в том числе от издержек и затрат. Таким образом, нагрузка на нефтяную отрасль выросла, но не в абстрактном, столь любезном Минфину, показателе, а в реальной мере роста налогов на единицу произведенной продукции.

Дело и в том, что Минфин, объединяя в своих отчетах нефтяную и газовую отрасли, аргументирует необходимость роста налоговой нагрузки на обе сферы экономики. Однако в реальности налоговая нагрузка растет только для нефтяников.

По данным Минфина, общий (включая НДПИ, пошлины на нефть и нефтепродукты, НДД и акциз с демпфером) сбор налогов по нефтяной отрасли за период с января по октябрь 2023 года составил 5,456 трлн руб. По газу — 1,755 трлн руб. План по году в нефти составляет 6,238 трлн руб., а по газу — 3,251 трлн руб. Исполнение плана ожидается (тем же Минфином) по нефти на уровне 6,642 трлн руб. (106%), по газу — 2,158 трлн руб. (66%).

Даже по НДД, который назван одной из причин падения «нефтегазовых» бюджетных сборов, согласно докладу Счетной палаты в изложении РБК, за январь-октябрь собрано 1,297 трлн руб. при годовом плане в 1,082 трлн руб. То есть за 10 месяцев прирост к годовому плану составил уже 120%.

Минфин, конечно, использует другой аргумент для смешивания: и нефть, и газ — это углеводороды. Но уголь, например, — это тоже ископаемое топливо. Почему тогда угольную отрасль, где налоговая нагрузка в 2,7 раза ниже, чем в нефтяной отрасли (29 и 78%, соответственно), не смешивают с нефтегазом? Кстати, отличная идея для Минфина. Еще ниже «общие» поступления в бюджет — еще больше аргументов в пользу роста налоговой нагрузки на нефтяников. В газовой отрасли налоговая нагрузка тоже ниже — 69%.

Стстаья стала определенного рода сенсацией и разлетелась по интернету: еще бы, оказывается нефтегазовые доходы федерального бюджета упали до минимума за 16 лет, составив 28,3% всех поступлений, сокращение достигло почти 15 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но мало кто из распространяющих эти цифры понимает, что речь идет вовсе не об общем падении, а о проентном отношении к прошлогодним процентам общей доли поступлений в бюджет. И это при том, что цены на нефть марки Urals упали на 32,6%, что известно всякому, кто следит за деловой средой!

Если в общей отчетности учесть обратный акциз на нефтяное сырье, который с января по сентябрь составил 1,98 трлн руб. (эта сумма идет демпферным возвратом нефтяникам и учитывается как минус в отчетности Минфина), то нет и не будет никакого 16-летнего рекорда падения доходов. Рекордным было падение во второй половине 2020 г. Собственно, в обсуждаемой статье об этом прямо говорит один из экспертов отрасли — но его мнение явно теряется в общем «шуме» алармистов.

А тем временем рост нагрузки на нефтяной сектор (под видом нефтегазового) продолжается. Согласно текущему проекту федерального бюджета (принят Госдумой в трех чтениях), нефтегазовые доходы бюджета в 2024 г. должны вырасти до 11,5 трлн руб., что на 30% или на 2,6 трлн руб. выше ожидаемых нефтегазовых доходов за 2023 г. При этом, по расчетам самого Минфина, более 1,3 трлн руб. из общей суммы прироста связано не с ростом добычи, цен или рентабельности, а с изменением налогового законодательства. И более 70% прироста придется именно на нефтяную отрасль страны.

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