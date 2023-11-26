В ноябре россияне дороже всего отдохнули в Нью-Йорке и Адлере

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip 26 ноября назвал «Известиям» самые дорогие отельные бронирования, которые его клиенты совершили в ноябре 2023 года.

Самую впечатляющую сумму потратила компания из четырех человек, отдохнувшая в Нью-Йорке: за девять дней в пятизвездочной гостинице, расположенной на Манхэттене, недалеко от Рокфеллер-центра и Пятой авеню, они заплатили 1 303 000 рублей (в стоимость входили завтраки). Немного меньше, 1 224 000 рублей, стоил пятидневный отпуск в Париже для двоих путешественников. Они остановились в роскошном пятизвездочном отеле, из окон которого открывается вид на Эйфелеву башню.

Больше миллиона рублей также обошлись каникулы в Дубае и Канкуне. В ОАЭ двое путешественников отдыхали девять дней, они забронировали пятизвездочный отель с завтраками, расположенный на собственном острове рядом с пляжем Джумейра, и заплатили 1 157 000 рублей. А в Мексику ездила семья (двое взрослых и ребенок), они в течение 10 дней жили на берегу Карибского моря в гостинице с пятью звездами, работающей по формату «всё включено» (это стоило 1 135 000 рублей). И наконец, замыкает топ-5 отпуск в Италии: трое взрослых и ребенок 20 дней провели в отеле категории «пять звезд» ‎на берегу озера Гарда и в пешей доступности до исторических центров Вероны, Брешии и Мантуи. Семья отдала за свой отдых 912 тыс. рублей.

Что касается путешествий по России, то рекордную сумму в ноябре потратил на проживание один путешественник: он в течение 20 дней проживал в пятизвездочной гостинице в Адлере, расположенной рядом с пляжем и недалеко от Олимпийского парка. Это стоило ему 450 тыс. рублей, причем в эту сумму не входило питание. На втором месте оказалась Москва, где двое взрослых провели шесть дней в отеле категории «пять звезд» с завтраками, заплатив 296 тыс. рублей. Для своего путешествия они выбрали отель в самом центре столицы, на одной из красивейших улиц Москвы — Никольской. Немногим меньше, 285 тыс. рублей, обошлись одному клиенту сервиса 15-дневные каникулы в Санкт-Петербурге, в отеле с пятью звездами без питания, но с видом на Исаакиевский собор.

В ноябре некоторые уже отправились в горы, где выбирали отели с собственными спа-центрами — идеальный вариант, чтобы согреться и расслабиться после прогулки или катания в горах. В список наиболее дорогих бронирований вошли поездки в Эсто-Садок и Шерегеш. В поселке недалеко от «Розы Хутор» три дня отдыхала семья с ребенком: они забронировали пятизвездочный отель с завтраками, за который заплатили 183 тыс. рублей. А четыре дня в апарт-отеле без питания в Кемеровской области, недалеко от горы Зеленой, стоили четверым взрослым 177 тыс. рублей.

В октябре результаты опроса «Яндекс Путешествия» показали, что самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Каждый четвертый опрошенный оценивает российские курорты на 10 из 10. Чуть больше половины (55%) респондентов видят только небольшие недочеты, а 19% считают, что отечественным горнолыжным курортам стоит многое улучшить.