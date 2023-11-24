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Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили медаль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков в пятницу, 24 ноября, вручил медаль «За высокую гражданственность» жителю Щелково Михаилу Макарову, который в октябре 2023 года пресек попытку грабежа ребенка.

Увидев происходящее, Макаров применил приемы борьбы и задержал вора до приезда правоохранительных органов. Стариков поблагодарил его за активную гражданскую позицию и выразил надежду, что он и дальше будет участвовать в патриотическом воспитании молодежи. Кроме того, руководитель ГСУ СК России по региону отметил, что расследование дела завершено, оно будет передано в суд.

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Инцидент произошел на улице Парковая. Мигрант догнал 11-летнего мальчика и вырвал из его рук телефон, после чего попытался скрыться. Находившийся рядом мужчина занимался ремонтом «Оки», когда услышал крики школьника, и сразу задержал грабителя.

Преступление совершил безработный местный житель 1999 года рождения, который уже был ранее неоднократно судим. Источник «Известий» уточнил, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу и наркотические преступления.

26 октября Макаров рассказал «Известиям», что сразу среагировал, так как в прошлом был охранником. По словам 72-летнего мужчины, удерживать грабителя было нелегко, поэтому «пришлось дать ему пендаля пару раз».

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