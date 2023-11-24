МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Попытки привлечь НАТО к решению вопросов, которые связаны с затопленным на дне Балтийского моря химическим оружием, влекут за собой серьезные последствия для всего региона. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев.

Он обратил внимание, что в России озабочены возросшей активностью западных стран вокруг затопленного химоружия.

«Убеждены, что обсуждение такого рода вопросов должно вестись на соответствующих международных площадках, прежде всего — в Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ), с обязательным учетом мнения России и других стран — союзниц по антигитлеровской коалиции, а также экологических рисков», — передает слова Беляева «РИА Новости».

Дипломат также добавил, что на данный момент полноценная деятельность ХЕЛКОМ парализована из-за действий Запада.

«Несогласованные сепаратные действия <…> не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям», — объяснил он.

Ранее, 2 июня, Германия выразила готовность передать свой опыт по очистке морского дна от боеприпасов и химического оружия времен Второй мировой войны государствам — участникам Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Участники организации также заявили о наличии угроз в области экологии и безопасности, которые «исходят от тысяч тонн обычных и химических боеприпасов, захороненных на дне Балтийского моря».

В августе 2022 года польские СМИ сообщали, что в Балтийском море назревает экологическая катастрофа из-за того, что на его дне затоплены десятки тысяч тонн немецкого химического оружия и других боеприпасов времен Второй мировой войны. Отмечалось, что в разных районах моря может лежать от 40 тыс. до 100 тыс. т токсичных веществ.