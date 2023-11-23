В мусоропроводе жилого дома в Москве нашли гранаты времен ВОВ

При разгрузке мусоропровода жилого многоэтажного дома в Москве нашли гранаты, предположительно, времен Великой Отечественной войны, около 60 человек были эвакуированы. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника, инцидент произошел в Старопетровском проезде, 10б. В настоящее время устанавливается, представляет ли находка опасность.

Территорию около дома оцепили, для жильцов организовали автобусы, где они могут согреться.

В сентябре на улице Мещерякова в Москве граната взорвалась в руках у мужчины в квартире. В результате он погиб. В момент взрыва в квартире также находился брат погибшего, он не пострадал.