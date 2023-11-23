В Липецкой области легализовали охоту на чаек

Депутаты областного совета Липецкой области на очередной сессии в четверг, 23 ноября, одобрили изменения в закон об отнесении семейства чайковых к охотничьим ресурсам. Теперь этот вид птиц можно законно добывать в рамках любительской или спортивной охоты, сообщает GOROD48.

Сделано это из санитарных соображений, чтобы предотвратить возникновение и распространение высокопатогенного гриппа птиц и лигулеза — паразитарного заболевания, поражающего рыб.

Как отмечает LipetskMedia, легализация охоты не означает, что чаек в регионе можно будет отстреливать бессистемно. На добычу птиц в региона установят строгие квоты. Кроме того, добытых особей охотники должны будут сдать для анализов в областное управление ветеринарии.

На сегодняшний день в Липецкой области насчитывается около 2 тыс. озерных чаек. Ранее охоту на этих птиц узаконили в Ярославской, Московской, Псковской, Саратовской, Вологодской и Нижегородской областях.