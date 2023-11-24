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Не кредит, а вклад

Финансист Алексей Виноградов — о выгоде от заложенных в бюджет на трехлетку 1,4 трлн межгосударственных займов
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В одобренном Совфедом проекте бюджета на 2024–2026 годы обнаружилась существенная статья расходов — предоставление межгосударственных кредитов другим странам на общую сумму 1,4 трлн рублей. Хотя РФ ежегодно предоставляет такие займы, в условиях серьезного дефицита бюджета возникает вопрос: обоснованы ли эти траты?

Много это или мало — 1,4 трлн рублей за три года? Проект бюджета предполагает расходы в сумме 106,6 трлн рублей за 2024–2026 годы. Соответственно, запланированные межгосударственные займы составят 1,3% от совокупных трат казны. Если сравнивать их долю с предшествующей трехлеткой, то она остается на том же уровне — порядка 1,3%.

То есть говорить о каком-либо относительном наращивании кредитования других государств не приходится, а учитывая, что закладываемый в проект бюджета курс доллара к рублю на 20% больше ожидаемого его среднего значения за 2021–2023 годы, то и абсолютного роста этих расходов в иностранной валюте не предполагается. Иными словами, расширение инвестиций не планируется.

Данные по заемщикам и их ссудам — гостайна. Можно опираться на открытую информацию Всемирного банка, исходя из которой общая задолженность перед РФ составляла на конец 2020 года сумму, эквивалентную $27,3 млрд. С учетом данных бюджета России в 2021–2023 годах совокупную задолженность сейчас можно оценить в $37–38 млрд.

Накопленный итог не кажется существенным. Если его сравнить, например, с золото-валютными резервами России, которые составляют порядка $600 млрд, то получится около 6% от их величины.

Кому же направляются деньги? По данным того же Всемирного банка, крупнейший получатель кредитов от РФ — союзное государство Белоруссия. Долг страны на конец 2021-го составлял $8,5 млрд — практически четверть. Далее следуют государства юго-востока — Бангладеш, Индия, Вьетнам, — на которые приходится еще порядка 25% задолженности. Остаток распределен между еще как минимум 27 странами. Есть среди них Афганистан, Сирия, Сомали, Венесуэла, Украина.

По некоторым есть вопросы к погашению долга, но основная сумма кредитов всё же обслуживается. Оставшуюся часть, с учетом сегодняшних геополитических реалий, нельзя назвать безнадежной: от проблемных заемщиков можно получить если не денежное возмещение, то товарное или в виде долей участия в различного рода проектах.

Такая относительно стабильная ситуация с долгами была не всегда. Доставшиеся России от СССР межгосударственные кредиты в основной массе пришлось простить. Всего с 1992 года было списано свыше $145 млрд. Среди крупнейших прощенных стран — давние союзники СССР: Куба, Ирак, Афганистан, Сирия, Северная Корея, Монголия, Вьетнам.

Несмотря на столь удручающую ситуацию с советскими долгами, делать однозначно негативные выводы, возможно, и не стоит.

Межгосударственные ссуды разделяют на финансовые и экспортные. Первыми можно назвать вложения Банка России при управлении золотовалютными резервами в облигации стран с наивысшим рейтингом надежности. Экспортные же имеют строго определенное целевое использование: заемщик должен закупить тот или иной товар у кредитора.

Советские долги в основной своей массе были именно экспортными и, по некоторым данным, на 80% состояли из кредитов на покупку продукции советского военно-промышленного комплекса (ВПК). Надо сказать, что и сегодняшние займы России — в основном экспортные. Правда, доля оборонки в них намного скромнее. Существенные объемы приходятся на строительство атомных электростанций нашим «Росатомом» в странах-заемщиках.

Что же получается при экспортном кредитовании с денежными потоками? Вот что: Россия дает другим странам деньги в долг. Они отправляют средства обратно в РФ, но уже не государству, а предприятиям ВПК, «Росатому» и так далее. Получается, что деньги и не покидают страну. По сути, наши власти закупают у наших же предприятий продукцию и отправляют ее другим странам с рассрочкой платежа.

Не беря пока во внимание политические моменты, можно говорить о том, что государство таким образом стимулирует отечественное производство, создавая спрос на его продукцию.

Посмотрим на проекты строительства атомных электростанций (АЭС), которые сегодня реализует «Росатом» в странах-заемщиках по межгосзаймам. Мало кто представляет жизненный цикл таких предприятий: строительство — до восьми лет; эксплуатация — 60–80 лет; вывод из эксплуатации — более 50 лет. Компания сопровождает эти проекты на всем протяжении их жизненного цикла. Это контракты на десятилетия с ежегодными поступлениями выручки. Налоговые доходы от них многократно перекрывают суммы предоставленных ссуд на строительство АЭС.

Даже если государство-заемщик в какой-то перспективе может столкнуться со сложностями в погашении кредитов, то обслуживать АЭС оно не прекратит, а, значит, налоговые поступления в нашу казну будут продолжаться.

Резюмируя, экспортные межгосударственные ссуды — эффективный инструмент стимулирования высокотехнологичных отечественных производств с многогранными синергетическими выгодами в экономике и политике государства. Хотя заемщиками выступают развивающиеся страны, зачастую имеющие финансовые сложности, при всех рисках общая эффективность такого кредитования по факту оказалась выше размещения средств в облигации стран с наивысшим рейтингами.

Автор — первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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