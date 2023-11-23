В Москве создали первый в стране дезинфектор воды для тепличных комплексов

Столичный производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств разработал ультрафиолетовый дезинфектор воды. Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, аналогов подобных устройств в России нет.

«Принцип работы дезинфектора компании «Лаборатория инженерных систем» заключается в пропускании через воду ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным эффектом. Очищенная от патогенных микроорганизмов и микрофлоры чистая вода применяется для орошения овощной продукции при ее выращивании. Производительность устройства — 100 тыс. литров жидкости в час. Ранее такие системы поставляли в Россию из Европы», — отметил Овчинский.

По словам гендиректора компании Игоря Соколова, дезинфектор состоит на 90% из отечественных комплектующих. «Кроме того, мы стремимся полностью импортозаместить интеллектуальное технологическое оборудование для современных промышленных теплиц, обеспечив высокую эффективность их работы и безопасность функционирования», — добавил он.

Первый дезинфектор установлен в тепличном комплексе в Калужской области. В будущем такую продукцию планируется поставить в другие регионы страны.