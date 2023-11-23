В МИЦ «Известия» обсуждают планы россиян на новогодние праздники
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги года в туриндустрии и планы на новогодние праздники». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
Какие бюджетные направления доступны для россиян в новогодние праздники? Как сэкономить на турпоездке? Насколько ситуация с бронированием отличается от прошлых лет? Какой турпоток ожидается на горнолыжных курортах в предстоящем сезоне? Почему вырос спрос на экзотические страны? Каким будет отдых на российских курортах в 2024 году?
Участники:
- Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;
- Александр Осауленко, директор ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
- Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
- Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.