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В МИЦ «Известия» обсуждают планы россиян на новогодние праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги года в туриндустрии и планы на новогодние праздники». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие бюджетные направления доступны для россиян в новогодние праздники? Как сэкономить на турпоездке? Насколько ситуация с бронированием отличается от прошлых лет? Какой турпоток ожидается на горнолыжных курортах в предстоящем сезоне? Почему вырос спрос на экзотические страны? Каким будет отдых на российских курортах в 2024 году?

Участники:

  • Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;
  • Александр Осауленко, директор ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
  • Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
  • Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
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