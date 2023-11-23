В МИЦ «Известия» обсуждают планы россиян на новогодние праздники

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция на тему: «Предварительные итоги года в туриндустрии и планы на новогодние праздники». «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Какие бюджетные направления доступны для россиян в новогодние праздники? Как сэкономить на турпоездке? Насколько ситуация с бронированием отличается от прошлых лет? Какой турпоток ожидается на горнолыжных курортах в предстоящем сезоне? Почему вырос спрос на экзотические страны? Каким будет отдых на российских курортах в 2024 году?

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