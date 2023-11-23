Скончался экс-глава пресс-службы Верховного Совета СССР Злобин

Журналист и бывший руководитель пресс-службы Верховного Совета СССР Константин Злобин умер на 77-м году жизни. Об этом 23 ноября сообщил источник «Известий».

По информации собеседника, Злобин умер в Москве. Причины смерти журналиста не уточняются.

Константин Злобин родился в 1946 году. Он окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза, после чего работал в Центральном радиовещании на зарубежные страны Гостелерадио СССР.

С 1991 по 1993 год занимал пост руководителя пресс-службы Верховного Совета. Кроме того, он был пресс-секретарем последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.