Ученые создали уникальную биокерамику для восстановления костей

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Тихоокеанского медицинского университета (ТГМУ Минздрава России) занимаются разработкой нового типа биоматериалов для костной инженерии, применяя современные технологические подходы. На основе искрового плазменного спекания ученые собрали прототип биокомпозита в виде костно-керамического матрикса для восстановления крупных дефектов костей.

Этот материал обладает антибактериальными свойствами, которые обеспечивают активацию роста костной ткани и ее глубокое прорастание в имплантат. Метод синтеза нового вещества сочетает в себе процессы спекания биопорошка и реакционного синтеза основных химических компонентов в составе биокерамики, представляющих синтетический аналог натуральной костной ткани.

«Предложенный технологический подход дает относительно низкие температуры и короткие циклы синтеза и спекания керамики, что помогает предотвратить рост зерен, обеспечивает высокую плотность и механическую стабильность образцов, а также создает пористые структуры с заданными характеристиками», — рассказал кандидат химических наук, заместитель директора по развитию Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Евгений Папынов.

Образцы имплантировали в мягкие ткани грудной клетки новозеландского белого кролика в области трапециевидной мышцы и широчайшей мышцы спины. За три месяца восстановительного периода у животного по результатам оценки реакции окружающих тканей отсутствовали специфические воспаления некроз и опухолевые образования.

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Щедрое костеприимство: новая медицинская биокерамика не вызовет отторжения