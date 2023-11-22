Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест

Суд в Москве отказался арестовывать экс-замминистра энергетики РФ Петра Нидзельского по делу о мошенничестве и отправил его под домашний арест. Об этом в среду, 22 ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). На момент задержания он значился главной АО «КрымТЭЦ». Других подробностей дела не приводится.

Нидзельский был задержан ранее в этот день, сообщал портал судов Москвы.

Петр Нидзельский занимал пост заместителя министра энергетики в период с 1994-го по 2004 год.

В воскресенье, 19 ноября, по обвинению в мошенничестве с незаконно добытой недвижимостью был арестован бывший руководитель управления Росимущества в Приморском крае. Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. В отношении мужчины возбужден ряд уголовных дел, предусматривающих злоупотребление должностными полномочиями, пособничество в сбыте незаконного имущества и мошенничестве организованной группой.