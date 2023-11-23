Эксперты рассказали о трендах на российском рынке соцсетей

Российский рынок социальных сетей претерпел серьезные изменения после блокировки в стране крупных иностранных платформ — в результате аудитория и авторы контента вынуждены были искать новые площадки. Об этом рассказали в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

Так, в декабре 2022 года участники рынка отметили значительный рост числа блогеров в Telegram, однако осенью следующего года ситуация стала меняться: другие платформы, например, VK стала активнее привлекать новую аудиторию и создателей контента. В итоге больше всего подписчиков в Telegram потеряли знаменитости, для которых ключевой площадкой был Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) или YouTube. При этом наибольший рост аудитории фиксировался у каналов журналистов и авторов, которые освещают общественно-политические события и публикуют новости.

В то же время на платформах VK, которые по своей функциональности больше всего напоминают запрещенные соцсети, наблюдался рост аудитории блогеров, публикующих развлекательный контент.

«Главное направление работы VK с блогерами — их привлечение на платформы компании с помощью инвестиций. Благодаря эксклюзивным контрактам блогеры и лидеры мнений пришли на площадки VK и привели за собой аудиторию. В соцсети есть партнерская программа, которая помогает начинающим блогерам, но основным доходом для них остаются прямые интеграции от внешних спонсоров», — рассказали в АБА.

По словам экспертов, российский рынок соцсетей сегодня — это пространство борьбы за аудиторию, которая ищет новые площадки, и за блогеров, потерявших уверенность в том, что западные платформы не заблокируют. При этом партнерские программы соцсетей все еще не развиты и редко позволяют авторам делать контент без внешней поддержки или донатов, добавили в ассоциации.

Эксперты в своем исследовании рассматривали площадки, которые больше всего выиграли от блокировки зарубежных соцсетей, — Telegram и VK.