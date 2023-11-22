Мост через реку Унду отремонтируют в Забайкалье к осени 2024 года

В Балейском районе Забайкальского края в августе 2024 года намерены завершить ремонт моста через реку Унду. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

«Работы на объекте стартовали осенью и должны быть окончены в августе следующего года. Сейчас там выполнены подготовительные работы, специалисты утеплили опоры моста и начали их ремонт. На время ремонта опор мост открыт для движения», — рассказал зампред краевого правительства Игорь Дубровин. При дальнейших работах будет введено реверсивное движение.

Протяженность переправы составляет около 269 м, она расположена на региональной дороге Балей – Улятуй и соединяет две стороны села Ундино-Поселье, в котором проживают около 900 человек. Также мост обеспечивает проезд в Оловяннинский, Борзинский и другие районы Забайкалья, пишет ИА ChitaMedia.

Объект ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику, которым выступает фирма «СК Феликс», предстоит устроить новые плиты пролетного строения, отремонтировать опоры, уложить дорожное покрытие, укрепить откосы и установить барьерное ограждение.