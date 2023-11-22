Губернатор Тверской области подвел итоги бизнес-миссии в Китай

Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил китайским партнерам инвестиционный и промышленный потенциал региона. Об этом он заявил по итогам бизнес-миссии, организованной субъектом РФ.

Делегация, в которую вошли представители бизнеса и госвласти, побывала, в частности, в Российско-Китайском торгово-промышленном парке в Шэньяне.

Руденя отметил, что ключевыми перспективными направлениями развития являются отрасли машиностроения, дерево- и металлообработка, электронная промышленность, электротехническая, химическая промышленность. «Создаются парки с самым благоприятным режимом для ведения бизнеса, в том числе и налоговые режимы», — подчеркнул глава региона.

В ходе визита тверская делегация также посетила промышленные предприятия в Шэньяне. Губернатору показали последние разработки робототехники в дорожной, медицинской, производственной отраслях.

Итогом бизнес-миссии стало достижение договоренности о сотрудничестве. По словам Рудени, стороны будут взаимодействовать в области торговли, строительства, а также радиоэлектронной промышленности и машиностроения.

«Мы хотели бы предложить продукцию и взаимодействие с нашими ведущими аграрными инфраструктурными компаниями», — добавил он.

Кроме того, китайская сторона поддержала предложение губернатора о размещении тверских компаний на площадке Российско-Китайского торгово-промышленного парка в Шэньяне. Еще участники переговоров согласовали проекты в сфере туризма. Также во время поездки тверская делегация выступила с инициативой о культурном обмене. Руденя пригласил власти провинции Ляонин в Россию.

В 2024 году в Тверской области запланирован месяц гостеприимства для китайских партнеров и предпринимателей.