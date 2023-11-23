Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа зафиксировали более 170 атак на систему здравоохранения
Общество
Суд в Москве отправил экс-замминистра Нидзельского под домашний арест
Экономика
В правительстве РФ не поддержали регулирование цен на бензин и дизель
Общество
Экс-замминистра энергетики РФ Нидзельского задержали по подозрению в мошенничестве
Происшествия
Склад с лакокрасочной продукцией загорелся в Новой Москве
Мир
В МЧС сообщили о пересечении КПП «Рафах» 82 россиянами
Мир
Шольц на онлайн-саммите призвал положить конец украинскому конфликту
Мир
Избранный лидер Аргентины предложил Зеленскому принять конференцию по Украине
Общество
«Ангарского маньяка» могут проверить на причастность еще к 50 убийствам
Экономика
Минфин собирается запретить с 1 января торговать иностранными акциями в РФ
Мир
В Италии назвали единственный способ спасти Украину
Мир
Захарова раскритиковала борьбу Запада с инакомыслием
Мир
МИД Сирии призвал не дать Израилю избежать наказания за свои действия
Общество
Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

Счетная палата поддержала отмену НДС для подрядчиков по эскроу-счетам

0
Фото: ТАСС
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Счетная палата поддержала законопроект правительства по отмене НДС для подрядчиков, которые возводят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физлицами счет эскроу. Об этом говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».

«Счетная палата РФ рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса (об освобождении от налогообложения НДС работ подрядчика), направленный в соответствии с решением Совета Государственной Думы, и сообщает об отсутствии замечаний и предложений», — уточняется в документе.

Законопроект был внесен кабмином в Госдуму в октябре этого года. Его авторы считают, что отмена НДС для подрядчиков снизит стоимость и повысит доступность возведения жилых домов для граждан. Как рассказали «Известиям» в нижней палате, инициатива может быть рассмотрена в первом чтении 12 декабря этого года.

Домов комплект: граждане смогут открывать эскроу-счета под ИЖС
Станет ли доступнее и безопаснее строительство загородного жилья

25 октября сообщалось, что Минстрой разработал законопроект, согласно которому в России появится механизм строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Пока эскроу-счета применяют при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023