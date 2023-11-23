Счетная палата поддержала отмену НДС для подрядчиков по эскроу-счетам

Счетная палата поддержала законопроект правительства по отмене НДС для подрядчиков, которые возводят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физлицами счет эскроу. Об этом говорится в заключении, которое имеется в распоряжении «Известий».

«Счетная палата РФ рассмотрела проект федерального закона «О внесении изменений в статью 149 части второй Налогового кодекса (об освобождении от налогообложения НДС работ подрядчика), направленный в соответствии с решением Совета Государственной Думы, и сообщает об отсутствии замечаний и предложений», — уточняется в документе.

Законопроект был внесен кабмином в Госдуму в октябре этого года. Его авторы считают, что отмена НДС для подрядчиков снизит стоимость и повысит доступность возведения жилых домов для граждан. Как рассказали «Известиям» в нижней палате, инициатива может быть рассмотрена в первом чтении 12 декабря этого года.

25 октября сообщалось, что Минстрой разработал законопроект, согласно которому в России появится механизм строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Пока эскроу-счета применяют при возведении многоквартирных зданий и коттеджных поселков.