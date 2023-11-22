Найденных на Алтае розовых фламинго передадут в зоопарк Барнаула

Стала известна дальнейшая судьба двух розовых фламинго, найденных ранее на территории Республики Алтай. Краснокнижных птиц разместят в Барнаульском зоопарке, сообщает Сайлюгемский национальный парк.

Как уточняет altapress.ru, двух фламинго, сбившихся с пути, обнаружили в Чойском районе республики. Птицы в ослабленном состоянии и нуждаются в помощи ветеринаров. Сегодня их должны доставить в Алтайский край.

В конце октября сообщалось, что в зоопарке Шёнбрунн в Вене дикая лиса убила 13 красных фламинго, вид которых находится под угрозой исчезновения. В результате нападения хищника в живых остались две птицы. Пояснялось, что в Шёнбрунне дикие звери всегда гуляют по зоопарку ночью, а всех других животных сотрудники заводят в помещения и устанавливают электрические заборы для отпугивания других зверей.