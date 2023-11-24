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Опыт по стимулированию турпотока в Москву используют в Тульской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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«Роснефть», сервис бронирования путешествий Russpass и Агентство развития туризма Тульской области объявили о запуске пилотного проекта «Путешествуй в Тулу с Роснефтью». Об этом сообщили в павильоне нефтяной компании в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Успешное взаимодействие НК «Роснефть» и Мостуризма по стимулированию туристического потока в столицу приобрело региональный масштаб и теперь данный опыт будет использован для Тульской области», — отметили в ходе мероприятия, на котором обсуждались пути развития внутреннего туризма и популяризация путешествий на автомобиле.

Клиенты сети АЗС «Роснефть», зарегистрированные в программе лояльности, смогут получить определенные условия от Russpass на проживание и посещение культурных достопримечательностей в Туле.

Также на мероприятии сообщили, что маршруты путешествий по Тульской области стали доступны на информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!», которая разработана «Роснефтью». Сервис позволяет автотуристам выбрать и спланировать поездку по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС компании.

В октябре компания и Агентство развития туризма Тульской области провели презентацию региональных автомобильных маршрутов. Туристам предлагается посетить Тульский Кремль, обновленную Казанскую набережную, Музейный квартал и Ясную Поляну, а также увидеть пейзажи Кондуков, Богородицк или Куликово поле.

В Тульской области розничная сеть «Роснефть» представлена 40 заправочными станциями.

«Роснефть» реализует ряд мероприятий, нацеленных на развитие внутреннего автотуризма также в таких городах, как Архангельск, Воронеж, Ульяновск.

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