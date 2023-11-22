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Ликсутов подвел итоги сезона велопроката в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве завершился 11-й сезон городского велопроката. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с 2013 года жители и гости столицы воспользовались сервисом аренды «Велобайк» почти 30 млн раз.

«Велопрокат стал полноценной частью Московского транспорта — более 80% поездок на арендованных велосипедах совершается с транспортной целью. В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров», — отметил Ликсутов.

По его словам, в прошедшем сезоне жители Москвы в среднем арендовали велосипеды на 39 минут. Среднее расстояние, которое преодолевали на велосипедах пользователи сервиса, составило 4 км.

В этом году впервые в московском велопрокате появились 3 тыс. современных электровелосипедов модели 2.0, на которых было преодолено более 2 млн км. Новый электровелосипед арендовали в четыре раза чаще, чем станционную модель.

«В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — пообещал Ликсутов. Он уточнил, что в планах — увеличить количество электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. «Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0. Также в планах начать производство полностью российского велосипеда, который может появиться на улицах Москвы уже через два года», — добавил заммэра.

По его данным, московский городской велопрокат — один из крупнейших в мире: количество доступных велосипедов в 2023 году превысило 10 тыс. В этом году в столице работало более 780 станций проката, 582 из них — с подзарядкой от солнечных панелей. На семи станциях впервые появились насосы для подкачки колес. Городской велопрокат перешел на полностью российское программное обеспечение.

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