Отмечен рост почти на 40% заболеваемости COVID-19 в России

Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла более чем на 38%. Число госпитализаций увеличилось почти на 17%, передает телеканал «Известия». По данным Роспотребнадзора, около 30% случаев приходятся на Петербург, Москву и область. Преобладающим остается штамм «Омикрон». Также растет число случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель за неделю увеличился более чем на 5%. Сейчас от гриппа привито уже почти 71,5 млн россиян.

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