Стример поджег свою люксовую иномарку ради денег

Стример устроил пожар в прямом эфире ради донатов от блогера Андрея Бурима (Мелстроя). Блогер Renatko согласился за деньги поджечь свою люксовую иномарку.

«Всё, пацаны! Попрощались с легендами. Прощайте, пацаны. Я сделал этот контент вместе с Мэлом для вас», — отметил блогер.

Судя по комментариям, в стриме участвовали и другие блогеры. Вспыхнувшие машины потушил пожарный расчет, передает телеканал «Известия». На место прибыли также сотрудники полиции. По словам Renatko, идея принадлежит Мелстрою. Ранее видеоблогера Андрея Бурима судили за побои. Мелстрой в прямом эфире избил девушку. Треш-стримера приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства.

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