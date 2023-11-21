Нефтяная сделка с Вьетнамом принесет России 65 млрд рублей

Россия заработает 65 млрд рублей на нефтяной сделке с Вьетнамом. Государства наращивают проекты по добыче полезных ископаемых, передает телеканал «Известия». РФ получит право разрабатывать месторождения во Вьетнаме. Компании «Русвьетпетро» предоставят налоговые льготы. Совместное предприятие получит государственную помощь. Реализация мер поддержки повысит доходы российского бюджета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.