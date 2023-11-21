Россияне в три раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство дома

Россияне в три раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство дома

2023-11-21T18:57:21+03:00

2023-11-21T18:57:21+03:00

2023-11-21T18:57:21+03:00

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