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Россияне в три раза чаще стали оформлять ипотеку на строительство дома

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Россияне стали чаще оформлять ипотеку на строительство домов. Осенью спрос на займы увеличился почти втрое, передает телеканал «Известия». Это обусловлено тем, что на возведение домов разрешили брать льготные кредиты. Практически 100% ссуд выдали по госпрограммам. К тому же цены на этом рынке доступнее, чем на квартиры. Ставки на индивидуальное жилье значительно ниже. Спрос также подогревает комфортность частных домов. Однако есть и подводные камни. Эксперты советуют покупать землю у проверенных компаний. Специалисты также напомнили, что коттедж дороже обслуживать.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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