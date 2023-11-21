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Фонд «Росконгресс» провел выездную сессию ПМЭФ 2024 в Турции

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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В Стамбуле состоялось мероприятие под эгидой Петербургского международного экономического форума с участием представителей Фонда «Росконгресс», органов государственной власти, профильных ассоциаций и бизнеса. Главная тема выездной сессии — «ПМЭФ 2024: расширяя перспективные пути бизнес сотрудничества России и Турции».

Эксперты обсудили тренд на расширение сотрудничества российского и турецкого рынков на фоне глобальных изменений. Участники мероприятия рассмотрели варианты, как минимизировать риски при освоении новых рынков и превратить вызовы современности в выгодные возможности для развития своего бизнеса.

Среди спикеров – Генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов; председатель турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши; председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев; заместитель Торгового представителя России в Турции – руководитель Стамбульского офиса Торгпредства Евгений Ефремов; экономист Артунч Коджабалкан; генеральный директор traceCORE Александр Макаров, основатель и генеральный директор AR Solutions Александр Радкевич; заместитель коммерческого директора по развитию бизнеса в Турции FESCO Нелли Владимирова; руководитель российского направления Albayrak Holding ДжумхурКумхур Гюзельчифтчи; директор по развитию бизнеса Zecurion, представитель в Турции Rossoft, глава комитета по информационным технологиям Ассоциации Российско-Турецкого диалога, эксперт по Турции Иван Стародубцев.

«Турция и Россия продолжают развивать дипломатические и экономические отношения с высоким стратегическим потенциалом. Наши страны имеют многолетний опыт сотрудничества в реализации успешных совместных проектов в области энергетики и инфраструктуры. Расширение путей взаимодействия положительно сказывается не только на межгосударственных отношениях, но и дает возможность взаимовыгодного инвестирования и успешного развития бизнеса», — подчеркнул Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

«Петербургский международный экономический форум — это событие, которое играет ключевую роль в развитии российско-турецких деловых отношений. Благодаря участию турецкого бизнеса в ПМЭФ мы сможем в кратчайшие сроки достичь качественно нового уровня взаимовыгодного сотрудничества в условиях глобальной трансформации», — отметил председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Петербургский международный экономический форум — одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 26 лет Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, налаживания кооперационных связей, обмена лучшими практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. В рамках стамбульской встречи отдельные акценты были сделаны на бизнес-климате российско-турецкого сотрудничества, разработке эффективного подхода инвестирования, партнерстве в области технологического развития, выстраивании логистических маршрутов и стратегий эффективности работы портов в новых экономических реалиях. Участники дискуссии также обсудили возможности реализации в Турции российских цифровых решений и новых технологий для защиты турецкого рынка от недобросовестной конкуренции, обеспечения государственных доходов и борьбы с уклонением от налогов и мошенничества.

«Турция и Россия — стратегические партнеры. Однако Турция является не только одним из ключевых партнеров России во внешнеторговой сфере, но и источником капиталовложений в российскую экономику. Мы становимся свидетелями того, как инициативы, направленные на продвижение инвестиционных проектов и торгово-экономических отношений, выходят на первый план, создавая возможности для бизнесов двух стран», — подытожил председатель турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши.

Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня 2024 в Санкт-Петербурге.

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