Сборная России забанена на международных турнирах вот уже почти два года — впрочем, всё равно продолжает играть в товарищеских встречах. 20 ноября команда Карпина закрыла сезон, разгромив сборную Кубы (8:0). Ярчайшее завершение, в общем-то, безрадостного года.

Но начать стоит с позитива. Решение не распускать сборную (а такие призывы звучали, и порой довольно громко) само собой оказалось верным. То, что Россия должна играть, и неважно с кем, в самой команде не отрицал никто. И всё было не напрасно — сборная оказалась нужна стране, и как бы она ни играла, интерес к ней не угасал. У экранов — миллионы человек, а три домашних матча в этом году собрали более 80 тыс. зрителей на трибунах — очень достойно, учитывая, что в гости приезжали отнюдь не мировые звезды.

А вот дальше уже позитива меньше. Во-первых, результат — несмотря на уровень соперников — не впечатляет. У сборной всего три победы за год, и все домашние — над Ираком, Камеруном и Кубой. В выездных встречах (а их было пять) Россия не побеждала, чем вызывала множество вопросов — к форме игроков, их мотивации и даже уровню отечественного футбола.

Это же «товарняки», говорят многие любители футбола. В них и в лучшие времена играли как попало — что уж говорить про время, когда наша команда не готовится к крупным турнирам. Можно же так отмахнуться? А вот и нет. И это второе разочарование — мастерство игроков главной команды проседает. Они и сами об этом говорят. «Катар лучше «Зенита», — отметил в сентябре защитник сборной Сергей Волков. А «Зенит», на секундочку, пятый год подряд никого не подпускает к золоту РПЛ. А Катар (где жителей в два раза меньше, чем в Санкт-Петербурге), выясняется, сильнее.

По уровню российских футболистов всё же сильно бьет изоляция. Конкуренция в лиге снизилась, ежегодного теста еврокубками нет, почти ничто не держит в тонусе — как тут не расслабиться? И никто не знает, как остановить падение в нынешних условиях. Валерий Карпин в сердцах и вовсе призвал всех футболистов, у кого есть такая возможность, уезжать из России. «Лига станет слабее? Зато те, кто будут играть там, они будут сильными». Тренеру сборной много прилетало за эти слова — в том числе и из Госдумы. Однако на главный вопрос — как повернуть процесс вспять и разбудить российский футбол — так никто и не ответил.

Конечно, немалая доля вины за результат не только на форме футболистов, но и на самом Карпине. Валерий Георгиевич в постоянном (и зачастую кажется, что бессмысленном) эксперименте — заявка всегда разная, состав никогда не дублируется, а капитанская повязка в сборной России — это что-то вроде протокольного атрибута. Да, матчи товарищеские, а значит творить можно всласть — но не сказать, что в официальных играх Карпин поступал иначе. Таков тренерский почерк, и идет ли он на пользу команде — большой вопрос.

Наконец, еще одно негативное впечатление этого международного года — подбор соперников. Да, итоговый состав выглядит неплохо: участники чемпионата мира 2022 года — Иран, Камерун, Катар; для разминки — Куба и Кения тоже сойдут. Но то, как аврально и нервно происходил поиск, — это неправильно. А произошедшее с Египтом — это вообще за гранью.

Для тех, кто пропустил — Египет согласился с нами сыграть. Но согласился выпустить только олимпийскую сборную и попросил, чтобы Россия тоже предоставила футболистов по возрасту. Матчей планировалось два, и в итоге всё скатилось в фарс — Карпину пришлось брать на сбор почти 50 человек (при норме 30–35), делать две команды (основу и молодежку), делить тренерский штаб и фактически управлять двумя составами. Ни один из которых отношения к основной сборной России не имел.

Так вот. В сентябре — странности с Египтом, в ноябре — один соперник (Куба) вместо двух. Три соперника с чемпионата мира за год — шикарно, можно сказать, почти групповой этап мундиаля — но повторение вряд ли случится. А ведь в следующем году Евро в Германии, потихоньку запустится отбор на чемпионат мира 2026 года — найти потенциальных партнеров для товарищеских встреч станет еще сложнее.

В связи с этим главный вопрос — а что мы будем делать? Как «скрести по сусекам» мы уже увидели в этом году — на один раз пойдет, но повторять не хочется. А что остается? Уходить в Азию? Договариваться с УЕФА?

Как будут выкручиваться чиновники из РФС, подбирая оппозицию сборной на следующий год? Как сама сборная будет играть на третий год футбольного кризиса в РПЛ? Планирует ли Карпин закончить эксперименты и наконец собрать команду, чтобы потом не говорить, что «они вчера первый раз познакомились» или «я еще всех по именам не выучил». Да и вообще — будет ли Карпин? У него контракт до августа 2024-го. Сплошные вопросы без ответов.

Бесспорно только одно — кто бы, где, против кого и с кем бы во главе не играл — болельщики будут следить за сборной России. Возможно, еще сильнее, чем раньше — и это главный вывод по прошедшему международному сезону.

Автор — корреспондент отдела футбола «Спорт-Экспресса»

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