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Военный эксперт назвал главное преимущество Су-57 при появлении второго пилота

Военный эксперт Дандыкин: второй пилот Су-57 сможет заниматься бортовым оружием
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа является то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 21 ноября, эксперт отметил, что второй пилот будет штурманом. Это позволит более эффективно решать задачу по применению оружия, тем более в связке с беспилотником «Охотник».

«На мой взгляд, координация этой связки — это как раз и будет задача второго пилота», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что экипаж, состоящий из двух пилотов, в российской военной авиации уже есть на МиГ-31.

Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
Зачем тактическому самолету пятого поколения потребовался еще один летчик

19 ноября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации. Согласно этому документу, новый двухместный самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот. Как отмечает телеканал «360», разработка также выступит воздушным командным пунктом управления при действиях смешанных групп авиатехники, пишет Life.ru.

Согласно описанию, наиболее близким к изобретению является самолет СУ-30МК, уточняет «Ридус». С ним инновационное воздушное судно будет иметь несколько общих признаков и характеристик.

Позднее «Известия» выяснили, что речь в патенте идет о версии истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом. Двухместный Су-57 оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на 10% увеличить дальность и продолжительность полета.

В июне министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что Россия планирует к 2028–2030 годам закончить разработку собственного дальнемагистрального самолета, сообщает сайт kp.ru.

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