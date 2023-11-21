Военный эксперт назвал главное преимущество Су-57 при появлении второго пилота

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что преимуществом версии истребителя пятого поколения Су-57 с появлением второго члена экипажа является то, что второй пилот сможет заниматься бортовым оружием.

В беседе с Lenta.Ru во вторник, 21 ноября, эксперт отметил, что второй пилот будет штурманом. Это позволит более эффективно решать задачу по применению оружия, тем более в связке с беспилотником «Охотник».

«На мой взгляд, координация этой связки — это как раз и будет задача второго пилота», — пояснил Дандыкин.

Он добавил, что экипаж, состоящий из двух пилотов, в российской военной авиации уже есть на МиГ-31.

19 ноября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала сверхзвуковой многофункциональный самолет тактической авиации. Согласно этому документу, новый двухместный самолет предназначен для обнаружения и поражения воздушных, надводных и наземных целей на сверх- и дозвуковых скоростях полета в широком диапазоне высот. Как отмечает телеканал «360», разработка также выступит воздушным командным пунктом управления при действиях смешанных групп авиатехники, пишет Life.ru.

Согласно описанию, наиболее близким к изобретению является самолет СУ-30МК, уточняет «Ридус». С ним инновационное воздушное судно будет иметь несколько общих признаков и характеристик.

Позднее «Известия» выяснили, что речь в патенте идет о версии истребителя пятого поколения Су-57 со вторым пилотом. Двухместный Су-57 оснащен дополнительными топливными баками, которые позволят на 10% увеличить дальность и продолжительность полета.

В июне министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что Россия планирует к 2028–2030 годам закончить разработку собственного дальнемагистрального самолета, сообщает сайт kp.ru.