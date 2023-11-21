В Турции пассажирка родила ребенка на борту самолета перед взлетом
Пассажирка авиакомпании Pegasus Airlines преждевременно родила на борту самолета, когда экипаж готовился к вылету из Стамбула. Об этом 20 ноября сообщила Daily Mail.
Как отмечает издание, рейс следовал во французский Марсель. Когда самолет уже был готов к взлету, у находившейся на 30-й неделе беременности женщины начались схватки.
К пассажирке на помощь незамедлительно прибыли бортпроводники и фельдшер, приняв у женщины роды. Новорожденного с матерью передали бригаде медиков аэропорта и отвезли в больницу.
На видео, опубликованном Daily Mail, видно, что за происходящим наблюдали остальные пассажиры. Они поддерживали женщину, передавая воду и другие необходимые вещи, которые нашлись в ручной клади.
В августе пассажирка родила ребенка на борту самолета, который совершал рейс Париж – Фор-де-Франс (Мартиника) за час до посадки. Тогда появиться младенцу на свет помогли два интерна, медсестра и бортпроводники.