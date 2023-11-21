Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге несколько руферов забрались на храм Спаса на Крови. Кадры с инцидентом во вторник, 21 ноября, распространили очевидцы в соцсетях.
Сообщается, что молодые люди забрались на здание храма по строительным лесам. При этом внизу их ждали сотрудники Росгвардии.
Ранее, 22 сентября, в Санкт-Петербурге руферы забрались на купол Владимирского собора и крышу здания рядом с площадью Восстания. Один из любителей высоты повис на руках, держась за декор здания. После этого молодые люди выложили видеоролики в соцсетях.