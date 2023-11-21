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Один человек погиб и четверо ранены в результате стрельбы в Огайо

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Фото: WHIO-TV
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По меньшей мере один человек погиб и четверо получили ранения из-за стрельбы в магазине Walmart в городе Биверкрике штата Огайо. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил телеканал WHIO-TV со ссылкой на городские экстренные службы.

По данным правоохранительных органов, мужчина вошел в магазин и открыл стрельбу из пистолета по людям, пишет CBS News. Затем на место происшествия вызвали большое количество офицеров полиции со всего округа Грин. Бюро уголовных расследований штата Огайо начало осмотр района.

Капитан полиции города Скотт Молнар сообщил, что, предположительно, открывший стрельбу мужчина скончался от ранений, нанесенных самому себе. Правоохранители полагают, что стрелявший был единственным подозреваемым в инциденте.

Пострадавших госпитализировали, информацию о более точном их состоянии не предоставили. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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До этого, 18 ноября, в штате Нью-Гэмпшир в США произошла стрельба в психиатрической больнице города Конкорд, в результате чего погибли два человека. Мужчина проник в коридор клиники и выстрелил в охранника. После этого на место прибыл офицер полиции, который застрелил самого злоумышленника.

Полиция быстро установила личность стрелявшего, им оказался 33-летний Джон Мадора. По данным генпрокурора, подозреваемый был бездомным и еще недавно проводил время в отеле на побережье.

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