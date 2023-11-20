Финляндия закрывает свои границы для России

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о пунктах «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала», передает телеканал «Известия». При этом остались открыты четыре северных пограничных перехода. Из них два пункта принимают заявления о предоставлении убежища. Ограничения действуют до 18 февраля 2024 года. В Госдуме назвали решение Финляндии русофобской политикой.

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