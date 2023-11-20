Дептранс Москвы предупредил о действиях мошенников

За последние месяцы увеличилось количество мошеннических инцидентов, связанных с подписанием поддельных документов якобы с Московском метрополитеном. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Злоумышленники представляются работниками «отдела закупок» подземки и приглашают принять участие в приобретении товаров с отсрочкой платежа. Мошенники направляют потенциальным жертвам документы для рассмотрения с подписью начальника метрополитена и печатью. При этом письма направляются с электронного адреса со словом «metro».

«Московский метрополитен обладает положительной репутацией на рынке как гарантированный плательщик и честный исполнитель всех подписанных условий. Вероятно, это послужило поводом для юридических лиц не перепроверять информацию о контактном лице и подписывать все подготовленные документы», — заявили в дептрансе.



Сотрудники департамента совместно со службой безопасности Московского метрополитена занимается сбором информации для дальнейшей передачи ее в правоохранительные органы. Источник, близкий к московским властям, уточнил, что в правоохранительные органы уже направлено заявление, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В пресс-службе дептранса напомнили, что все закупки московское метро и другие предприятия отрасли проводят только в открытом доступе в Единой информационной системе; электронным письмом может быть запрошено только коммерческое предложение.