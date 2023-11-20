Российский ИИ могут использовать для расшифровки египетских манускриптов

Технологии искусственного интеллекта Сбербанка могут быть использованы для расшифровки египетских манускриптов. Банк находится в стадии переговоров со специалистами в Египте, сообщил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин.

«Как сохранить и расшифровать манускрипты — большая задача, и мы с коллегами из Египта обсуждаем, как применить наш алгоритм, который работает с «Digital Петр», — сказал Ведяхин на пресс-конференции.

По его словам, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. «Я был в Египте, общался с коллегами и думаю, что это будет следующим интересным направлением в развитии исторической мысли. Может быть, сделаем какие-то исторические открытия», — предположил он.

Ведяхин напомнил, что ранее с помощью ИИ-технологий Сбербанка были расшифрованы рукописи Петра I. Результаты совместного с РИО проекта «Digital Петр» были представлены в апреле 2022 года в рамках историко-документальной выставки «Петр I и его эпоха». В проекте участвовали сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики. Они использовали 9 тыс. строк петровских текстов разных лет, чтобы «научить» программу разбирать написанное. Уровень расшифровки рукописей составил около 98%. По оценке экспертов, это рекордные показатели, поскольку аналогичные зарубежные проекты дают точность около 60%.