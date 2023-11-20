Полузащитник «Барселоны» Гави повредил крестообразную связку колена

В испанском футбольном клубе (ФК) «Барселона» сообщили о том, что у полузащитника команды и сборной Испании Гави (настоящее имя Пабло Мартин Паэс Гавира) разрыв передней крестообразной связки правого колена и травма наружного мениска. Об этом 20 ноября говорится на сайте ФК.

«В ближайшие дни игроку предстоит операция, после чего будет выпущено новое медицинское сообщение. Гави получил травму во время игры за сборную Испании в финальном матче отборочной группы чемпионата Европы против Грузии. Полузащитник «Барсы» был вынужден покинуть поле уже на 26-й минуте матча», — отметили в клубе.

В этом сезоне 19-летний спортсмен провел 15 матчей за «Барселону». Полузащитник забил гол «Вильярреалу» и «Антверпену» в Лиге чемпионов, а также сделал одну результативную передачу.

Гави дебютировал в составе ФК в возрасте 17 лет в августе 2021 года против «Хетафе», всего полузащитник провел 111 матчей, из них 89 в стартовом составе, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

В конце октября бывший футболист сборной Испании Жерар Пике провалился в двухметровую яму после того, как отвлекся на общение по телефону. Экс-футболист «Барселоны» не получил серьезных травм и продолжил участие в открытии международного медиафутбольного турнира Kings League.