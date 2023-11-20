В «Сколково» сообщили о 80% интересующихся наукой россиян

80% россиян интересуются новостями о развитии науки и технологий, при этом 76% молодых людей уверены, что наука в России активно развивается. Об этом сообщают результаты исследования, совместно проведенного Инновационным центром «Сколково» (Группа ВЭБ. РФ) и ВЦИОМ (есть в распоряжении «Известий»).

Общероссийское исследование Инновационного центра «Сколково» и ВЦИОМ проходило в 2023 г. среди населения Российской Федерации старше 18 лет. Оно проводилось в формате телефонного опроса среди 1600 респондентов. Целтью исследования было узнать, насколько россияне интересуются наукой и технологиями, и как они воспринимают сегодняшний день российской науки.

Согласно результатам исследования, интерес россиян к сфере науки и технологий стабильно высок. Так, 80% участников опроса с той или иной частотой знакомятся с новостями и иными материалами, посвященными современной научной проблематике. При этом каждый пятый россиянин (21% опрошенных) всерьез интересуется наукой и часто смотрит материалы по научной тематике. Более всего наука и технологии интересуют мужчин (31%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (34%), а также респондентов с высшим образованием (28%). Лишь 19% участников исследования признались, что не интересуются наукой и технологиями вовсе, и ничего не читают по данной теме, причем наиболее высокой их доля оказалась среди представителей старшего поколения от 60 лет и старше (22%).

Россияне также позитивно оценивают сегодняшнее состояние отечественной науки. Так, на вопрос о том, в каком состоянии сегодня находится сфера инноваций и технологий в России, 56% опрошенных отметили ее активное развитие. Это на 7% больше, чем во время аналогичного опроса в 2021 году. При этом наиболее позитивно оценивает развитие отечественной науки и технологий молодежная аудитория — соответствующий ответ дали 76% представителей этой возрастной группы.

«Первый опрос совместно с ВЦИОМ был проведен в 2021 году. Сравнивая результаты предыдущего и нынешнего исследований, мы видим положительный тренд восприятия сферы науки и технологий во всех группах населения. Почти две трети опрошенных считают, что сфера последовательно развивается, среди них 59% мужчин и 67% женщин. Наиболее позитивный взгляд отмечен среди молодежи. Так, в аудитории 18-24 лет ответы о постепенном развитии и расцвете отрасли выбрали 78% респондентов», — рассказала вице-президент по маркетингу и коммуникационной стратегии фонда «Сколково» Карина Кушнир.

Как рассказали исследователи, за прошедшие два года среди молодежи 18-24 лет значительно сократилась доля тех, кто считает, что отрасль находится в постепенном упадке — их оказалось только 3% по сравнению с 16% в 2021 году. Снизилось и общее число пессимистично настроенных россиян — с 24% в 2021 году до 17% в нынешнем.

Наблюдаются положительные изменения и у наиболее критично настроенной группы в возрасте от 25 до 34 лет. 61% опрошенных в этой когорте позитивно оценили ситуацию в отрасли, что на 10% больше, чем два года назад. Снизилось в ней и число негативных оценок — их дали лишь 18% представителей данной возрастной категории, тогда как в 2021 году таких было 27%.

«Мы отмечаем рост общественного интереса к сфере науки и технологий. Это проявляется не только в росте соответствующего контента в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Самое важное — тема попала в „кухонные разговоры“, т.е. обсуждается на бытовом уровне. А это дорогого стоит», — заявил руководитель Департамента социальных исследований ВЦИОМ Андрей Даудрих.

Согласно результатам опроса, наиболее популярным среди респондентов источником информации являются интернет-сайты (62%) и телевидение (51%). С заметным отрывом за ними следуют разговоры с людьми (34%), мессенджеры (33%) и социальные сети (32%). В исследовании отмечается, что интернет-сайты во всех возрастных аудиториях находятся на первом месте среди источников информации о науке и технологиях, кроме наиболее возрастной группы (60+), где этот канал занимает 2 место по популярности после телевидения.