Сила бумаги

Миллионы частных инвесторов, открывших в последние годы брокерские счета, особый интерес проявляют к высокодоходным облигациям (ВДО). В их число входят бумаги, купоны по которым существенно — не менее 5 п.п. — превышают доходности, которые предлагают крупные корпорации и ОФЗ. То есть проценты по ним примерно стартуют от значения ключевой ставки. По данным Московской биржи, к сегменту ВДО можно отнести 278 выпусков от 142 эмитентов на общую сумму 110 млрд рублей.

Условия для сегментов ВДО в первой половине 2023 года были самыми благоприятными: спрос превышал предложение, что делало сегмент «рынком продавца». Комфортную ставку устанавливал именно эмитент. Кроме того, ключевая с сентября 2022-го оставалась на комфортном уровне в 7,5%, что делало нагрузку на компании допустимой.

Это, разумеется, совершенно не отражало уровень риска, который брали на себя инвесторы (в том числе неквалифицированные), покупая выпуски ВДО. Ведь чем выше ставка у эмитента, тем дороже ему обходится долг. Однако общий подъем отечественной экономики не создавал макроэкономических рисков, особенно для малого и среднего бизнеса, который стал своего рода бенефициаром восстановления страны после кризиса.

За первые девять месяцев 2023 года эмитенты ВДО разместили свои облигации на рекордную для сегмента сумму в почти 46 млрд рублей — даже больше, чем в докризисном 2021-м. Большинство из них имеют подтвержденный рейтинг. Еще один позитивный фактор для рынка высокодоходных облигаций в том, что их стали больше покупать крупные игроки — институциональные инвесторы.

Тем временем над такими бумагами сгущаются тучи в связи с резким ростом ключевой ставки. Последнее повышение в октябре до 15% (сразу на 2 п.п. вместо ожидаемого рынком 1 п.п) накалило ситуацию до предела.

Для облигаций ключевая имеет критическое значение. Вслед за ней растет и доходность бумаг. Но в последние месяцы она поднимается в основном за счет компаний с высоким инвестгрейдом — наиболее устойчивых эмитентов. В итоге ВДО теряют свое конкурентное преимущество. От их предстоящих размещений ждут еще большей выгоды — в 20%+. Это как минимум на треть увеличивает кредитную нагрузку организаций в сравнении с показателями на начало года.

На рынке заговорили о предстоящей череде банкротств. По данным «Эксперт РА», вместо спрогнозированных еще в прошлом году 25 дефолтов в сегменте ВДО пока случилось только четыре. Однако настораживает тот факт, что они пришлись на вторую половину года. Не исключено, что прогноз сдвигается на начало 2024-го.

Долговая нагрузка компаний значительно растет. Именно поэтому дефолты, к сожалению, неизбежны. С другой стороны, для рынка это будет оздоровительная процедура, поскольку наконец спреды между бумагами небольших игроков и наиболее устойчивых эмитентов (с инвестгрейдом) вернутся к рыночной норме.

Однако и банкротства не станут массовым явлением. Пока сезон отчетностей за III квартал только начался, поэтому можно отталкиваться лишь от полугодовых документов. Судя по ним, у многих компаний, популярных у инвесторов в ВДО, например «Мосгорломбард», «ТЗК Аэрофьюэлз» (занимается обеспечением топливом авиакомпаний), АО «ГК «ЕКС» (работает над инфраструктурными проектами), позитивная динамика. Один из основных показателей, EBITDA, растет, а также повышается их рейтинг.

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить непреложный факт: дефолты не страшны тем, у кого операционный поток растет быстрее, чем процентные расходы по обслуживанию обязательств. И тем более не страшны тем, у которых кредитные аналитики отмечают даже снижение долговой нагрузки на фоне растущих показателей бизнеса.

Тем не менее начинающим инвесторам в сегмент рынка ВДО стоит быть осмотрительными. То есть обращать внимание на рейтинг (давно он повышался или нет). Также стоит обязательно диверсифицировать портфель. То есть не вкладывать все деньги в один выпуск, а также не инвестировать все средства в высокодоходные бумаги.

Автор — гендиректор «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам

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