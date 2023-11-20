Башмет рассказал о первом концерте Белорусско-российского молодежного оркестра

Первый концерт Белорусско-российского молодежного симфонического оркестра, возглавляемого народным артистом СССР Юрием Башметом, пройдет 20 ноября на Основной сцене Государственного академического Малого театра в Москве. В беседе с «Известиями» Башмет поделился впечатлениями от предстоящего события.

«Я считаю на протяжении уже многих-многих лет, что невероятно важно ответственно и искренне заниматься профессиональной ориентацией молодых музыкантов. Для большинства из них игра в симфоническом оркестре — это их будущая работа. И для меня сейчас большая радость, что нам удалось собрать вот такой молодежный оркестр сразу двух близких стран — Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр. Ребята все очень хорошие, с горящими глазами и неподдельным интересом, а это всегда чувствуется. И я очень рад, что создание коллектива так горячо было поддержано министерствами культуры России и Белоруссии, постоянным комитетом Союзного государства. Значит, это то, что нужно всем нам», — сказал Башмет.

Артист выразил уверенность, что оркестр и его первые концерты станут большими событиями для зрителей обеих стран.

«В наше непростое время, когда вокруг много конфликтов, замечательно, что искусство, классическая музыка объединяет молодежь. Значит, у нас есть не просто будущее, а будущее, наполненное творчеством, профессиональными достижениями и радостью от совместного проживания на сцене», — отметил худрук Белорусско-Российского молодежного симфонического оркестра.

Ранее, 16 ноября, стало известно, что народный артист СССР Юрий Башмет возглавил Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр. Одним из самых важных зарубежных проектов коллектива считалось выступление на месте разрушенной Берлинской стены в Германии. В состав оркестра после конкурсного прослушивания вошло 100 молодых музыкантов: 70 — из России и 30 — из Белоруссии.

Первый концерт состоится на Основной сцене Государственного академического Малого театра в Москве 20 ноября, в программе — Петр Чайковский и Рихард Штраус. Затем оркестр отправится на гастроли в Минск, где выступит 22 ноября на сцене Белорусской государственной филармонии.

Еще в сентябре Башмет провел в Ростове-на-Дону открытый урок для одаренных учеников музыкальных школ, в ходе которого заявил о необходимости введения классической музыки в школьную программу.