Чистое дело: в Благовещенске ликвидируют пункт хранения радиоактивных отходов

Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) под Благовещенском (Башкортостан) планируют очистить к 2027 году. Эту ответственную работу проводит ФГУП «РАДОН» (входит в структуру Госкорпорации «Росатом») — отраслевой оператор по обращению с объектами ядерного наследия. Компания вывезет с площадки отходы и восстановит территорию до уровня зеленой лужайки, не представляющей никакой опасности. При желании на территории бывшего ПХРО даже можно будет что-то построить, например, коммерческую недвижимость. Но до этого еще несколько лет, а сейчас основная задача — аккуратно и бережно для окружающей среды избавиться от советского ядерного наследия. Оператор обеспечил открытость информации для общественности и экологов о ходе проекта. Корреспондент «Известий» посетил Благовещенск и выяснял на месте подробности о ходе проекта.

Зачем закрывать хранилище РАО в Благовещенске

Пункт хранения радиоактивных отходов в Благовещенске, по сути, расположен в черте города. Пункт предназначался для обеспечения радиационной безопасности и хранения радиоактивных отходов (очень низкоактивных, низкоактивных и среднеактивных). Но соседство с ним всё равно вызывало у горожан мало радости, что вполне можно понять.

Благовещенский ПХРО построили в 1964 году в 35 км от Уфы в лесу. За всю историю на нем никогда не было аварий и утечек. Специалисты постоянно мониторят уровень радиационного фона, состояние почвы и грунтовых вод. Целевое состояние объекта в Благовещенске — это безопасная чистая площадка. Но и сегодня уровень радиационного фона во всей санитарной защитной зоне стабилен и находится в пределах 0,11-0,13 мкЗв/ч, что соответствует природному фону.

Это не единственный и не первый такой объект. В России с 2008 года реализуются федеральные целевые программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности (ФЦП ЯРБ).

— Мы сейчас находимся на рубеже ликвидации примерно 20% ядерного наследия. Интенсивно работаем с 2008 года. В ближайшие 30-40 лет нам есть, чем заняться, — отметил заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ ЯРОО — начальник управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия госкорпорации «Росатом» Александр Абрамов.

Фото: пресс-служба ФГУП «РАДОН»

Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН, член Общественного совета «Росатома» Алексей Екидин, системная деятельность по обращению с РАО в стране насчитывает всего 10-12 лет. Процесс вывода из эксплуатации, классификации объектов и требования к финальной изоляции радиоактивных отходов существенным образом трансформировались. Теперь такие отходы необходимо подготавливать к окончательной изоляции или, на языке специалистов, приводить к критериям приемлемости для их захоронения на весь период потенциальной опасности.

— Отходы должны быть надежно размещены в сертифицированных контейнерах. И никто не может произвести финальную изоляцию, если хотя бы какая-то часть отходов не соответствует критериям приемлемости. Отсюда и сложности. С этой площадки РАО нужно увозить, чтобы на другой площадке их безопасно и эффективно привели к этим критериям, — пояснил он.

Куда денутся отходы и что будет с территорией дальше

Пункт хранения радиоактивных отходов в Благовещенске перешел в управление ФГУП «РАДОН» в 2021 году и с этого времени перестал принимать новые РАО. Чтобы вывести ПХРО из эксплуатации, предприятие должно извлечь и привести отходы к критериям приемлемости и передать единому Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами, а тот в свою очередь уже обеспечит их безопасную финальную изоляцию на специально предназначенной для этого территории.

В Благовещенске пока идет подготовка к основной работе. По словам заместителя генерального директора по выводу из эксплуатации ФГУП «РАДОН» Андрея Кузнецова, она будет состоять из несколько этапов.

— Сначала предприятие полностью удалит РАО с территории объекта, потом проведет комплексное инженерно-радиационное обследование и проектирование, пройдет экологическую экспертизу, получит лицензию Ростехнадзора на вывод объекта из эксплуатации, и уже после этого выведет ПХРО из эксплуатации. В финале понадобится еще одно обследование территории, чтобы окончательно снять пункт с контроля регулирующего органа и убедиться, что он больше не представляет опасности, — сказал он «Известиям».

Работы могут закончить и до 2027 года, отметил генеральный директор ФГУП «РАДОН» Алексей Лужецкий, однако важно сделать процесс безопасным как для обычных жителей ближайших населенных пунктов, так и для работников. Площадку регулярно проверяют надзорные органы, работа идет при плотном взаимодействии с администрацией региона.

«Мы выведем эти площадки из эксплуатации. И здесь очень важен вопрос о людях. Что далее? Росатом проводит серьезную работу по релокации персонала. К 2030 году атомной области понадобится порядка 300 тысяч человек. Ключевым фактором нашей работы является обучение вторым и смежным специальностям, востребованным в атомной отрасли. И сегодня специалист, который находится здесь, совершенно спокойно может переезжать работать на другие объекты», — заверил Андрей Юрьевич Кузнецов, ФГУП «РАДОН», заместитель генерального директора по выводу из эксплуатации.

— Если говорить о технических моментах, то применяется эшелонированная защита. Проще говоря — многобарьерность. Отходы находятся в первичных упаковках, потом в сертифицированных контейнерах, затем размещаются в хранилища. Основная задача — обеспечить нераспространение этих отходов в окружающую среду, ну и конечно обеспечить безопасность людей, которые с ними обращаются, — пояснил он.

Фото: пресс-служба ФГУП «РАДОН» Александр Абрамов, начальник управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия госкорпорации «Росатом»

«РАДОН» нацелен оставить вверенную ему площадку чистой и зеленой, а что с ней делать дальше, решат муниципальные или республиканские власти. Дело в том, что ПХРО оснащен неплохой инфраструктурой: к пункту подведены газ, вода, тепло и электричество, проложены дороги. Площадь территории — более 4 га, и она полностью окружена лесом.

По словам Александра Абрамова, «Росатом» вместе с местной администрацией и специалистами оценивал востребованность площадки. Для строительства жилья она, скорее всего, не подходит, но на ней вполне можно разместить, например, производственные цеха или склады.

— С моей точки зрения, территория обладает рядом инфраструктурных преимуществ, поэтому вполне возможно, что представители муниципалитета ею заинтересуются, когда мы всё закончим. Или кто-то из коммерсантов. Всегда только кажется, что такие площадки никому не нужны. Сейчас чтобы начать какой-то бизнес и подвести коммуникации, нужно немало потратить: подвод электричества, например, может занимать от 70% стоимости организации производства, — сказал представитель «Росатома».

Что уже удалось сделать по федеральной программе

У Росатома уже есть удачный опыт вывода из эксплуатации объектов ядерного наследия, включая пункты хранения РАО, но не только. Например, в 2022 году полностью ликвидировали ядерную установку У-5 в Москве. Она работала с 1947 по 1965 годы, и на ней произвели первый советский плутоний, объект располагался на территории Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ) в густонаселенном столичном районе Щукино, всего в 11 км от Кремля.

Установка долгие годы стояла законсервированной. Исследования показали, что корпус, где она размещалась, был довольно сильно загрязнен радионуклидами. В итоге здание установки демонтировали, и сейчас это пространство абсолютно чистое.

Есть также успешные примеры в Новосибирске, Челябинской, Мурманской и Томской областях. Федеральная программа рассчитана до 2035 года. К этому времени специалисты должны вывести из эксплуатации 76 объектов и восстановить 1,3 млн квадратных метров загрязненных территорий в 31 регионе страны. Подробнее о федеральной целевой программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2035 года» можно узнать на официальном сайте.