Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 ноября он сообщил во время своего вечернего видеообращения.

«Сегодня важное кадровое решение. По представлению министра обороны сменил командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины. Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука — начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в городе Киеве», — цитируются его слова в официальном Telegram-канале президента.

Зеленский также подчеркнул, что Украине нужен «принципиально новый уровень медицинского обеспечения». При этом опыт эффективности конкретных подразделений должен быть распространен на все силы обороны, добавил он.

Остащенко была первой в истории Украины женщиной в звании бригадного генерала и первой женщиной, командующей родом войск. Она была назначена на пост 30 июля 2021 года.

Ранее, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении освободить Алексея Резникова от должности главы минобороны. Вместо него он предложил на этот пост председателя Фонда госимущества Рустема Умерова. По словам украинского лидера, оборонное ведомство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия с военными и обществом.

Позднее, 5 сентября, Верховная рада отправила в отставку Резникова, который занимал должность с 2021 года. Умерова при этом освободили от его обязанностей.

На следующий день сообщалось, что три заместителя министра обороны Украины Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченко подали в отставку.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил 5 сентября, что никакие кадровые перестановки не смогут поменять суть киевского режима.