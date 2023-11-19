Певец Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) подал иск о защите чести к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Заявление было зарегистрировано 16 ноября, следует из электронной картотеки дела.
Певец подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам в Замоскворецкий суд Москвы.
Подробности иска не приводятся.
Зимой этого года Лига безопасного интернета подала иск в суд против 15 блогеров из-за рекламы казино и букмекеров. В их числе был также Егор Крид.