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Военный эксперт назвал способ борьбы с морскими дронами ВСУ

Полковник Матвийчук: Россия борется с морскими дронами ВСУ при помощи сетей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о способе борьбы с морскими дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 17 ноября, специалист отметил, что морские дроны преимущественно идут в полупогруженном состоянии, из-за чего их достаточно непросто заметить. Россия борется с ними при помощи подводных металлических сетей, которые не допускают атаки на корабли и инфраструктуру. Также обнаруживать их удается с помощью радиолокационного наблюдения и наблюдения с бортов кораблей с последующим уничтожением дронов.

Матвийчук отметил, что эти морские дроны собирают «где-то под Одессой». К преимуществам такого аппарата эксперт отнес то, что он идет в полупогруженном состоянии, однако у России имеются достаточно эффективные средства наблюдения, благодаря чему «почти все атаки не приносят успеха».

Эксперт указал на то, что дроны также пытаются запускать с бортов торговых судов, якобы выполняющих гражданские функции. Из-за этого у российских военных увеличилось количество наблюдательных и разведывательных задач, пишет сайт kp.ru.

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании флота морских дронов. Такое заявление он сделал в видеообращении к участникам заседания Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества, уточняет RT. По его словам, они уже действуют в акватории Черного моря, пишет НСН.

В октябре военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что морские дроны эффективно уничтожаются с помощью вертолетов. В составе ВМФ РФ сформируют специальные вертолетные отряды, которые займутся поиском и уничтожением полупогружных украинских катеров.

В конце сентября обозреватель Forbes Дэвид Экс выразил мнение, что советские вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 в составе российского Черноморского флота могут быть эффективны в борьбе с ВСУ и уничтожать дроны противника до того, как они проникнут на стоянки флота, сообщает телеканал «Звезда».

В конце лета украинское издание Defence Express сообщило, что в Вооруженных силах Украины сформировали отдельную бригаду, работающую с морскими дронами-камикадзе, напоминает телеканал «360».

26 августа украинские Военно-морские силы заявили о создании подразделения морских беспилотников. Зеленский тогда вручил флаг новому подразделению, отмечает ИА «Регнум».

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