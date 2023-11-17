Часть промзоны Южного порта застроят общественно-деловой недвижимостью

В ходе обновления промзоны «Южный порт» в Москве планируется строительства 935,5 тыс. недвижимости производственного и общественно-делового назначения. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, там будут построены научные, производственные и офисные комплексы, гостиницы, а также другие востребованные в этом районе объекты. Бочкарев выразил надежду, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Под строительство выделен участок общей площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная, Шоссейным проездом и железнодорожными путями, уточняет RT.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на указанной территории планируется строительство порядка 450 тыс. кв. м производственных площадей и 487 тыс. кв. м общественной застройки. Благодаря объемам строительства в этом районе сформируется активная городская среда, также будут созданы новые рабочие места, отмечает НСН.

В начале ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в «Южном порту» проведут реконструкцию около 5 км дорог. Кроме того, будут обновлены инженерные сети и построены 24 трансформаторные подстанции, пишет «Москва 24». Благодаря реализации проекта появится свыше 17 тыс. новых рабочих мест, отмечает телеканал «360». В январе сообщалось, что в рамках застройки территории Южного порта могут появиться плавучие бани.