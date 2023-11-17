Реклама
Прямой эфир
Мир
Нидерланды окажут Украине военную помощь на €2 млрд
Мир
Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине
Общество
В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами
Общество
Минпросвещения РФ и Рособрнадзор определили даты ЕГЭ на 2024 год
Общество
Гергиев прокомментировал данные о возможном назначении на пост директора Большого театра
Политика
Госдума приняла закон о повышении акцизов на табак и вино
Культура
Швыдкой назвал перспективной идею создания «Интервидения»
Экономика
ЦБ дал новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации
Мир
В пятницу порядка 200 россиян покинули Газу через КПП «Рафах»
Общество
Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября
Спорт
РПЛ изменила расписание матчей 17-го тура
Экономика
Госдума отклонила законопроект о «честной цене»
Мир
СМИ сообщили о согласии Израиля пропускать в Газу по два бензовоза в день

Часть промзоны Южного порта застроят общественно-деловой недвижимостью

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе обновления промзоны «Южный порт» в Москве планируется строительства 935,5 тыс. недвижимости производственного и общественно-делового назначения. Об этом в пятницу, 17 ноября, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, там будут построены научные, производственные и офисные комплексы, гостиницы, а также другие востребованные в этом районе объекты. Бочкарев выразил надежду, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Под строительство выделен участок общей площадью 65 га между улицами Коломникова, Шоссейная, Шоссейным проездом и железнодорожными путями, уточняет RT.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что на указанной территории планируется строительство порядка 450 тыс. кв. м производственных площадей и 487 тыс. кв. м общественной застройки. Благодаря объемам строительства в этом районе сформируется активная городская среда, также будут созданы новые рабочие места, отмечает НСН.

Зеленый квадрат: как меняют индустриальную застройку в России и мире
Зачем промзоны превращают в жилые кварталы с парками и как они влияют на развитие современной Москвы

В начале ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в «Южном порту» проведут реконструкцию около 5 км дорог. Кроме того, будут обновлены инженерные сети и построены 24 трансформаторные подстанции, пишет «Москва 24». Благодаря реализации проекта появится свыше 17 тыс. новых рабочих мест, отмечает телеканал «360». В январе сообщалось, что в рамках застройки территории Южного порта могут появиться плавучие бани.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023