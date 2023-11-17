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В отношении начальника подмосковного санатория ФСИН возбудили уголовное дело

В Подмосковье за злоупотребления задержан начальник санатория ФСИН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В отношении начальника подмосковного санатория «Аксаково», принадлежащего Управлению ФСИН РФ, возбуждено уголовное дело по факту использования служебных полномочий. Об этом 17 ноября сообщает пресс-бюро ФСИН России.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы»)», — говорится в сообщении службы.

Следствие считает, что начальник санатория подписал акты о приемке работ по капремонту комнат в санатории, зная, что работы полностью не завершены. В результате сотрудник причинил государству ущерб в особо крупном размере.

По этому факту управление собственной безопасности (УСБ) ФСИН России начало проверку.

ГСУ Следственного комитета России по Московской области в своем Telegram-канале сообщило, что начальник учреждения задержан. Уточняется, что ущерб от его действий составил более 350 тыс. рублей. В доме и на рабочем месте подозреваемого провели обыски.

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Санаторий «Аксаково» уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Тогда ФСИН сообщила, что рейдеры пытаются захватить около 5 га госземель около ее санатория.

Во ФСИН в этой ситуации обвинили бывшего главу санатория, с ведома которого земля отошла на 49 лет под строительство коттеджей дачному некоммерческому товариществу (ДНТ) «Лагуна». Однако оппоненты службы уверяли, что получили земли на законных основаниях.

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