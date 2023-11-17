В ходе рабочего визита в Ульяновск Краснов встретился с бизнесменами

Генеральный прокурор Игорь Краснов в пятницу, 17 ноября, прибыл с рабочим визитом в Ульяновск. Там он встретится с представителями бизнес-сообщества — руководителями малых и средних предприятий региона, передает корреспондент «Известий» с места событий.

В этом году генпрокурор уже встречался с предпринимателями Приволжского федерального округа — в июне подобная встреча прошла в Оренбурге.

«Такой формат встреч полностью себя оправдал. Он позволяет не только предметно увидеть волнующие предпринимателей региона проблемы, но и подойти к их решению комплексно в масштабах всей страны», — сказал Краснов.

По словам главы надзорного ведомства, Ульяновская область — важный регион со значительными производственными мощностями в сферах машиностроения, станкостроения, электротехнической, пищевой, текстильной промышленности.

«Создание здесь благоприятных условий ведения бизнеса является залогом развития экономического потенциала региона, а следовательно, достойного уровня жизни населения», — отметил генпрокурор.

Он добавил, что в соответствии с поручениями президента органы прокуратуры проводят значительную работу в сфере защиты бизнеса. Существенно снижена нагрузка на предпринимательское сообщество со стороны контролирующих структур. В то же время, по словам Игоря Краснова, далеко не все проблемы решены.

Обсудить эти проблемы вместе с местными бизнесменами в Ульяновск прибыл президент «Опоры России» Александр Калинин. Вместе с генеральным прокурором в проблемы предпринимателей погрузились губернатор Ульяновской области Русских и прокурор области Андрей Теребунов.