Построенную в 1914 году пожарную каланчу отреставрируют в Благовещенске
В Благовещенске (Амурская область) завершили разработку проекта реставрации пожарной каланчи, построенной в 1914 году. Документация направлена на государственную и историко-культурную экспертизу, сообщает региональное правительство.
«Здание бывшей типографии УВД областной администрации, расположенной по адресу город Благовещенск, улица Амурская, 72 является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения. Проект разработала томская компания «ГенСтройПроект», — говорится в сообщении.
Проект включает реставрацию фасадов, восстановление распашных ворот, ремонт инженерных сетей, установку ограждения кровли, ажурного гребня и водосточной системы, лестницы на смотровую площадку башни, замену окон и дверей, благоустройство прилегающей территории.
После реставрации в здании планируют открыть музей истории пожарной охраны Приамурья, уточняет Амурская служба новостей.
Здание пожарного депо возвели в 1909 году под руководством городского архитектора Р.И. Блюма. В 1914-м для лучшего обзора города надстроили пожарную каланчу. Ее оснастили электрическим освещением, сигнализацией и телефоном. Сигнал о пожаре подавался колоколом.
В первой половине 1920-х годов в здании размещалось добровольное пожарное общество, затем — вторая пожарная часть и квартира брандмейстера. Объект, который впоследствии признали культурным наследием, принадлежал пожарным до 1960-х.