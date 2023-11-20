Вывести в топь

25 лет назад 20 ноября 1998 года на околоземной орбите началось строительство Международной космической станции — в космос был выведен первый «кирпичик» новой «Вавилонской башни» (в проекте МКС участвует 15 государств, на станции побывало 273 человека из 21 страны) — российский модуль «Заря».

Его название действительно говорящее — ведь этот модуль стал началом нового дня российской и мировой космонавтики. От «космической гонки» времен холодной войны США и Россия перешли к сотрудничеству в космосе. На тот момент это было взаимовыгодное решение. США до строительства МКС не имели опыта длительной работы на орбите и сборки крупных объектов в космосе. Их первая и единственная станция Skylab претерпела несколько нештатных ситуаций и сошла с орбиты, а шаттлы могли совершать лишь кратковременные полеты на орбиту — самый долгий полет длился 17 дней и 15 часов. США к моменту распада СССР успели несколько раз перерисовать свою космическую станцию Freedom на бумаге, но до создания в железе так и не дошли. Окончательный вариант «Свободы» был «разрублен» пополам и лег в основу американского сегмента МКС.

Россия же в 1990-е годы нуждалась в финансировании своей ракетно-космической отрасли. Если поднять публикации тех лет, то обнаружится, что сотрудникам Байконура месяцами не платили зарплаты, ракеты шли в монтажно-испытательные комплексы (МИК) сразу «с колес», запаса ракет-носителей не было. Был запас и задел по космическим аппаратам разной степени готовности, но и он постепенно иссякал. Пойти на сотрудничество с американцами для нашей космонавтики означало обеспечить загрузку предприятий и зарплату сотрудникам. Правда, в экспертной среде до сих пор не утихает дискуссия от том, что это было: спасение отрасли или продажа США накопленных десятилетиями советских технологий и опыта длительных полетов. За основу для российского сегмента были взяты наработки по проекту станции «Мир-2» в упрощенном варианте (без использования сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия»).

Модуль «Заря» уникален еще по одной причине — по документам он американский. Его строительство оплатила компания Boeing, которая считается владельцем, а российская сторона лишь подрядчик по эксплуатации. Собственно, по подсчетам Ракетно-космической корпорации «Энергия», российская сторона вложила в проект МКС 10% финансирования, но по договоренностям имеет доступ к 30% возможностей станции. Согласитесь, выгодная сделка.

Кстати, на запуске модуля «Заря» и стыковки к ней американского отсека Unity судьба МКС могла и закончиться. В 1999 году во время бомбардировок Югославии силами НАТО, в «Росавиакосмосе» (предшественник «Роскосмоса») шла дискуссия о возможном отказе от сотрудничества с американцами и строительстве из предназначавшихся для МКС модулей своей национальной станции. К вопросу разрыва сотрудничества возвращались в другие периоды охлаждения отношений между Россией и США, например в 2014 году. Но до сих пор проект МКС остается единственной ниточкой, неразрывно связывающей две страны, и сферой, на которую не распространяются санкции США, — слишком зависимы друг от друга в этом проекте Москва и Вашингтон, Королев и Хьюстон.

Но всё когда-нибудь заканчивается или должно закончиться. Тем более в текущей геополитической ситуации. Наличие МКС и постоянное продление ее эксплуатации удерживает Россию в фарватере США, мешая налаживать технологическую кооперацию с союзниками по БРИКС — Китаем (которому по понятным причинам вход на МКС запрещен), Индией, Бразилией, ЮАР, а также потенциальными членами организации.

«Роскосмос» подумал о замене МКС заранее и с 2021 года ведет проектирование Российской орбитальной станции с возможностью добавления к ней модулей иностранных государств.

Другое дело, нужно ли США терять Россию? Или они заинтересованы как можно дольше удерживать нашу страну в проекте МКС, продляя эксплуатацию то до 2028 года, то говоря о перспективах ее использования после 2030-го? Две станции нам точно не потянуть, времена перехода с «Салюта-7» на «Мир» и с «Мира» на МКС не дадут соврать, поэтому пора сделать выбор — развивать свою национальную космическую программу в сотрудничестве с дружественными странами, создавая технологические альянсы, выгодные нам, или продолжать тащиться за США? Время покажет.

Автор — эксперт по космической тематике

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