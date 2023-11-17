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Мужчина погиб в результате перестрелки в ЯНАО

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Мужчина умер в больнице в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) после перестрелки. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в пятницу, 17 ноября, пресс-служба окружного следственного управления СК России.

Пострадавшего 1991 года рождения доставили в медицинское учреждение с огнестрельным пулевым ранением груди. Он скончался вечером 15 ноября, пишет ИА «Ура.ру».

При проведении следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель. У фигуранта обнаружили ранения ног и туловища из травматического пистолета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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