Мужчина погиб в результате перестрелки в ЯНАО
Мужчина умер в больнице в Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ) после перестрелки. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщает в пятницу, 17 ноября, пресс-служба окружного следственного управления СК России.
Пострадавшего 1991 года рождения доставили в медицинское учреждение с огнестрельным пулевым ранением груди. Он скончался вечером 15 ноября, пишет ИА «Ура.ру».
При проведении следственных мероприятий по подозрению в убийстве задержан 43-летний местный житель. У фигуранта обнаружили ранения ног и туловища из травматического пистолета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.